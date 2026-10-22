Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da gece başlayıp sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken sıcaklık 14 derece ölçüldü, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Avrupa’da kamu kurumlarına ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı

Avrupa alarmda! Bir tane açık, birçok devlet kurumunu krize soktu
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Nadir görülen pembe yunus Umman kıyılarında ortaya çıktı

Birdenbire ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur

Galatasaray, Berke Özer'e kabusu yaşattı! Böylesi 40 yılda bir olur
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi