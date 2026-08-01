Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düğünün ardından çıkan silahlı kavgaya karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde düğünün ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tüfekle açılan ateş sonucu K.D. ile E.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Y.D., B.D., H.D., K.D. ve E.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D., K.D. ve H.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA