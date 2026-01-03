Haberler

Tekirdağ'da şiddetli lodos nedeniyle dalga boyu 4 metreye yaklaştı

Tekirdağ'da şiddetli lodos nedeniyle dalga boyu 4 metreye yaklaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da beş gündür süren şiddetli lodos, denizde dalga boyunun 4 metreye yaklaşmasına sebep oldu. Dalgalar, kıyıdaki dalgakıranları aştı ve balıkçılar tedbirler aldı.

Tekirdağ'da 5 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye yaklaştı.

Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı. Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak tedbir aldı.

Öte yandan, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı