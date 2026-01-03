Tekirdağ'da şiddetli lodos nedeniyle dalga boyu 4 metreye yaklaştı
Tekirdağ'da beş gündür süren şiddetli lodos, denizde dalga boyunun 4 metreye yaklaşmasına sebep oldu. Dalgalar, kıyıdaki dalgakıranları aştı ve balıkçılar tedbirler aldı.
Tekirdağ'da 5 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye yaklaştı.
Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı. Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak tedbir aldı.
Öte yandan, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, bekleyişini sürdürüyor.
