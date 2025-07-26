Tekirdağ'da Sıcak Hava, Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Tekirdağ'da Sıcak Hava, Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 33 dereceye çıktığı günlerde vatandaşlar, serinlemek için Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine akın etti. Çocuklar da sahilde oyunlar oynayarak denizin tadını çıkarıyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sahillere gelenlerin bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak

Trump açıkça tehdit etti: Anlaşmak istemediler, avlayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.