Tekirdağ'da Sıcak Hava, Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu
Tekirdağ'da hava sıcaklığının 33 dereceye çıktığı günlerde vatandaşlar, serinlemek için Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine akın etti. Çocuklar da sahilde oyunlar oynayarak denizin tadını çıkarıyor.
Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Sahillere gelenlerin bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.
Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel