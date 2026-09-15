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Tekirdağ'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ulaş Mahallesi Edirne yolunda Alaattin Öztürk idaresindeki 59 AJN 462 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkan S.İ. yönetimindeki 59 S 0380 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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