Haberler

Tekirdağ'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durdurulan şüphelilerin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

Bir de kaydedip paylaştılar! Başkent sokaklarında skandal görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya’da Bogong güveleri yerleşim bölgelerini istila etti

Binlercesi aynı anda ortaya çıktı! Yerleşim yerlerini sardılar
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

Trump'tan Mekke İttifakı'na tam destek
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı