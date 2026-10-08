Tekirdağ'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durdurulan şüphelilerin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA