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Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi

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Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi
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Azerbaycan-Gürcistan sınırında geçen yıl askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında geçen yıl askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Valilik tarafından şehidin baba ocağı Kırkkepenekli Mahallesi'nde düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin babası Ünal Aykut ve akrabaları, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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