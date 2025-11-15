Tekirdağ'da şehit İlker Aykut için mevlit programı düzenlendi

Azerbaycan- Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Valilik tarafından Kırkkepenekli Mahalle Camisi'nde düzenlenen programda, kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin babası Ünal Aykut ve akrabaları, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra, Vali Soytürk ve protokol üyeleri, şehidin babaevine giderek, şehidin annesi Zülbiye, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut ile görüştü.

İlker Aykut, 4 gün önce Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.