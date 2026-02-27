Haberler

Şehit Aileleri ve Gaziler İftarda Buluştu

Güncelleme:
Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Recep Soytürk, iftardan önce şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Soytürk, İslam dininde ve Türk töresinde Allah uğrunda, vatan uğrunda, bayrak uğrunda ölmenin çok büyük bir makam olduğunu söyledi.

Soytürk, kentte bütün kurumların, şehit aileleri ve gazilerin her türlü ihtiyacı konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, emniyet müdürleri ve polis ekipleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
