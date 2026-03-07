Haberler

Tekirdağ'da 2 bin 800 kilogram sağlıksız hayvansal ürün imha edildi

Tekirdağ'da 2 bin 800 kilogram sağlıksız hayvansal ürün imha edildi
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan denetimlerde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 2,800 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi ve imha edildi. Ürünü taşıyan aracın sahibi idari para cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde uygunsuz koşullarda taşınan hayvansal ürünler tespit edildi.

Araçta yapılan incelemede ürünlerin tanımlama işareti bulunmadığı, etiketsiz olduğu, ambalaj bütünlüğünün olmadığı ve gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi.

Söz konusu ürünler, gerekli işlemlerin ardından Entegre Katı Atık Tesisi'nde imha edildi.

Ürünlerin sahibine de idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
