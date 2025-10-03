Haberler

Tekirdağ'da Sağanak Yağışla Birlikte Su Birikintileri Oluştu

Tekirdağ'da Sağanak Yağışla Birlikte Su Birikintileri Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

TEKİRDAĞ'da sağanak etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.