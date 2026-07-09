Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da aniden başlayan kuvvetli sağanak, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır