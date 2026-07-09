Haberler

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da aniden başlayan kuvvetli sağanak, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.

Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı: 5 gözaltı

Adliye önü bir anda savaş alanına döndü! 1 polis ve 2 şüpheli yaralı
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi

Trump'tan gece yarısı gizemli hamle! Gerekçesi kimseyi tatmin etmedi