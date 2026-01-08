Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı kişiler şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları otobüs duraklarına sığındı. Polis ekipleri, trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel