Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkisi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, yağan yağmurun şiddeti sebebiyle mazgallarda yağmur suları birikti. Ulaşımında olumsuz yönde etkilendiği kentte trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Öte yandan yaz mevsiminin kurak geçeceği endişesini duyan çiftçiler ise yağan yağmurla birlikte rahat nefes aldı.
Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkisini gösterdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, kentteki yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, yağan yağmurun şiddeti sebebiyle mazgallarda yağmur suları birikti. Ulaşımında olumsuz yönde etkilendiği kentte trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Öte yandan yaz mevsiminin kurak geçeceği endişesini duyan çiftçiler ise yağan yağmurla birlikte rahat nefes aldı.