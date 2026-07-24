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Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak hayatı felç etti

Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak hayatı felç etti
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Tekirdağ’da akşamüstü başlayan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları suyla kapladı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar tenteler altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Yağışın aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ'da akşamüstü başlayan sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, akşamüstü sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, duraklar ile iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Sağanak kent merkezinde etkisi artırırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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