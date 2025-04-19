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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Tabanca ve Tarihi Eşyalar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Tabanca ve Tarihi Eşyalar Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonla bir evde 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir evde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca fişeği, 20 şarjör, 25 tabanca kabzesi, 35 tabanca icra yayı, 85 gram kenevir tohumu, 1020 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ve sikke ile 3 dedektör ele geçirildi.

Adreste bulunan Y.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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