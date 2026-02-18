Haberler

Tekirdağ'da ramazan ayı fener alayıyla karşılandı

Güncelleme:
Tekirdağ’da İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ramazan ayının gelişini coşkuyla karşıladı. Ellerindeki fenerlerle yürüyüş yapan katılımcılar, tekbirler getirip maniler söylediler.

İhh Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü.

İHH Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, burada yaptığı konuşmada ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlediklerini aktaran Çalışkan, "Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de halkımızın teveccühüyle caddelerde yürüyerek tekbirler, salavatlar getirerek, maniler söyleyerek ramazanı karşılayalım dedik. Tekirdağ halkı da teveccüh gösterdi." dedi.

Çalışkan, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getirdi.

Ramazan faaliyetlerine bu yürüyüşle başladıklarını ifade eden Çalışkan, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapacağız. Mazlum coğrafyalara ulaşıp yardımlar yapacağız. Bizler ramazanı coşkuyla karşılıyoruz. Ramazandan en güzel şekilde istifade edenlerden olmak istiyoruz. Rabbim bizleri en güzel istifade edenlerden eylesin. Hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Fener alayına katılanlar daha sonra teravih namazını kılmak için camiye gitti.

