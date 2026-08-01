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Tekirdağ'da poyraz iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da poyraz iki gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmında atıklar birikti.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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