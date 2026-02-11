Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Güncelleme:
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın sona ermesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın iyileşmesiyle yeniden avlanmaya başladı.

Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak üzere denize açıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
