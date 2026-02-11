Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın sona ermesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havanın iyileşmesiyle yeniden avlanmaya başladı.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak üzere denize açıldı.
