Tekirdağ'da planktonların çoğalması sonucu denizin rengi yer yer değişti

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde planktonların çoğalması, suyun renginin yer yer turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi görenleri şaşırttı.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton artışının her yıl yaşandığını söyledi.

Kentte zaman zaman denizde bu durumun yaşandığına işaret eden Tecer, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde denizde mevsimsel değişimler oluyor. Bütün doğada olduğu gibi denizde de zaman zaman bazı mevsimsel olaylar oluyor. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşar. Planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi renklere dönüşebilir." dedi.

Bölge sakinlerinden Orhan Çebi de renk değişiminin mevsimsel olduğunu ve endişe edilecek bir durumun olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
