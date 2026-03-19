Tekirdağ'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağızlıksız gezdirilen bir pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve pitbullun sahibine para cezası kesildi.

Reşadiye Mahallesi'nde bir kişinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sahipli köpeğe saldırdı.

Pitbullun saldırmasına çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da uzun süre başarılı olamadı.

Yaralanan köpek kurtarıldıktan sonra tedavi için Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Vatandaşlarca cep telefonlarıyla kayıt altına alınan olayda, pitbullun sahibine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Hakem hakkında öyle bir şey söyledi ki...
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz

Dünyanın uykularını kaçıracak itiraf: Son 40 yılın en büyüğü
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt