Tekirdağ'da pitbullun sahipli köpeğe saldırma anı kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağızlıksız gezdirilen bir pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve pitbullun sahibine para cezası kesildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin sahipli köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Reşadiye Mahallesi'nde bir kişinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sahipli köpeğe saldırdı.
Pitbullun saldırmasına çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da uzun süre başarılı olamadı.
Yaralanan köpek kurtarıldıktan sonra tedavi için Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
Vatandaşlarca cep telefonlarıyla kayıt altına alınan olayda, pitbullun sahibine idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel