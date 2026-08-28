Tekirdağ'da yaya kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına yaya olarak geçmek isteyen S.A. adlı kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi Orta Cami mevkisinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. adlı kadına A.K.'nin kullandığı 59 JE 575 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen S.A, yaralandı. Sürücü A.K. de araçtan inip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kazayı bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza bölgesinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı