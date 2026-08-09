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Çerkezköy'de Çocuklara Çarpan Sürücü Yakalandı

Çerkezköy'de Çocuklara Çarpan Sürücü Yakalandı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuğa çarpması sonucu yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuğa çarpması sonucu yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde O.K. idaresindeki 17 GB 610 plakalı otomobil, elektrikli bisikletle seyreden E.Y. ve G.G'ye çarptı.

Kazanın ardından sürücünün bir süre olay yerinde bekledikten sonra aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü O.K'yi yakaladı.

O.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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