Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.Ş. idaresindeki 59 ZE 416 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde C.A. yönetimindeki 59 AOF 199 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü C.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

