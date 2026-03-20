Tekirdağ'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünü kontrolü yitirdiği otomobilin takla atıp, devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Malkara-Şarköy kara yolu üzerindeki Kavakçeşme ile Ballı Mahallesi arasında meydana geldi. Sena Y.'nin (55) kullandığı 06 BJ 1345 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında ters döndü. Kazada sürücü Sena Y., otomobilde bulunan Sabiha Y. (54) ve Boran Y. (15), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

