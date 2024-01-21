Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Duygu Akyol hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki Duygu Akyol (28), hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolu Ekşielma mevkisinde meydana geldi. E.P.'nin kullandığı 59 AIA 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Daha sonra takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki sürücü E.P. ile araçtaki Duygu Akyol, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Duygu Akyol, kurtarılamadı. Akyol'un Marmaraereğlisi'de kadın kuaförlüğü yaptığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çorlu Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title