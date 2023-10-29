Tekirdağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ş.T. idaresindeki 59 TL 046 plakalı otomobille Gencay Tosun (35) yönetimindeki motosiklet Yuvalı Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan motosikletteki Yaşar Tosun (62) ile motosikletli sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar Tosun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ş.T. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel