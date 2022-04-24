Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan D. yönetimindeki 34 DLJ 312 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa T.'nin kullandığı 59 AAE 202 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dicle İ., Deniz Ş., Sadık T., Kıymet T., Aysel İ. ile İren İ., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

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