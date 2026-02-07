Haberler

Otomobil bariyere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarptı. Sürücü T.Ö. kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Çerkezköy kara yolu üzerindeki Velimeşe Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. T.Ö., yönetimindeki 34 DR 3759 plakalı otomobilin kontrolünü yitirmesi üzerine bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü T.Ö.'nün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Otomobil, kaza yerinden çekice yardımı ile kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
