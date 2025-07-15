Tekirdağ'da Orman Yangını Nedeniyle Üçüncü Mahalle Boşaltıldı

Tekirdağ'da Orman Yangını Nedeniyle Üçüncü Mahalle Boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişliyor. Şenköy ve Kocaali mahallelerinden sonra Kızılcaterzi Mahallesi de güvenlik önlemi olarak boşaltıldı. Polis anonslarla vatandaşları evlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıyor.

ÜÇÜNCÜ MAHALLEDE BAŞALTILIYOR

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından yayılan alevlerin tehdit ettiği Kızılcaterzi Mahallesinin de tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri Kızılcaterzi'de araçlardan anons yaparak vatandaşların evlerinden uzaklaşmalarını istedi. Anonslarda, "İkametlerde kimse kalmasın. Herkes güvenli bölgeye geçip, ikametlerinden uzaklaşsın" denildi.

Mahallede yaşayanların bazıları evlerini terk edip, gelen minibüslerle mahalleden ayrıldı. Çiftçilik yapanlar ise evlerini boşaltıp hayvanlarını da güvenli alanlara götürmeye başladı. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.