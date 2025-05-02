Tekirdağ'da Orman Korusu Projesi İptal Edildi, Yurttaşlar Kutladı

(TEKİRDAĞ) Atatürk Orman Korusu'na yapılması planlanan İl Orman Müdürlüğü Ek Binası'na karşı bir araya gelen yurttaşlar projenin iptali haberi gelince göbek atarak kutlama yaptı.

Tekirdağ Kent Konseyi, Tekirdağ Barosu ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri, Atatürk Orman Korusu'na yapılması planlanan İl Orman Müdürlüğü Ek Binasının yapımına karşı bir araya geldi. O dakikalarda Trakya Platformu Sözcüsü Bedia İlerler projenin iptal edildiğini açıkladı. Haberi büyük bir sevinçle karşılayan yurttaşlar, göbek attı.

"Sadece 12 ağaç taşınacak diyerek masum pozlar sergilemeyin"

Söz konusu projeye karşı Atatürk Orman Korusu'nda yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kentimize tepeden baktığımızda, gördüğümüz yeşil alanlar mezarlık alanları, şehir içinde ne işiniz var, gidin yukarı denilen Tugay alanı ve gözümüzün nuru Atatürk Kent Ormanı… 2024'ün ortalarında Orman İşletme Müdürlüğü'nün bu alanda kendi çalışma binasını yapacağını öğrenmiş ve hemen harekete geçmiştik. Halkın nefes aldığı, minik bir piknik sofrası hazırladığı, çoluğuyla çocuğuyla mutlu saatler geçirdiği bir alan.. Geçtiğimiz yıl, itiraz edince, ormana yapmayacağız dediler… Tamam dedik, ormanı kurtardık. Ama o da ne? Bir de baktık ki, hiç de öyle değilmiş. Saman altından su yürütmüşler. Köseilyas yolunda planlara işlenmiş, Orman İşletme Müdürlüğü binası için ayrılmış arsa varken, nedense Orman içine yapmayı daha uygun bulmuşlar!

Buna izin verir miyiz? Vermeyiz. Vermeyeceğiz. Kent Ormanı Tekirdağ Halkınındır. Orman İşletme Müdürlüğü ise o ormanın yaşaması, ağaçlarının bakımı ile görevlidir. Ne demişler, çam kesen böceği varmış. Zaten ağaçlar ölecekmiş. Peki siz ne işe yaparsınız? Ormanı yaşatmak sizin göreviniz değil mi? Şimdi bina yapabilmek için göz yumarsanız daha sonra nerelere göz yummazsınız? Sonunda, birkaç villa için ormanı halka kapatmayacağınızı nereden bilelim? Sadece 12 ağaç taşınacak diyerek, masum pozlar sergilemeyin. Tabanda 900 m2 olacak bir binadan bahsediyorsunuz."

"Aldığımız habere göre, İhale EKAP üzerinden iptal edilmiştir"

"Ne acıdır ki, yıllardır, kentimizin doğasını ve çevresini Çevre bakanlığından korumak için dişimizi tırnağımıza taktık, şimdi tek ormanımızı Orman İşletme Müdürlüğünden korumak için çaba sarf ediyoruz. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar yeterli değil. Ses çıkartmamız gerek. Birleşerek ses çıkartmalıyız. Sosyal medyada paylaşılan yazıların sonunda, her zaman utanarak okuduğumuz bir cümle vardır. Ne yazar? Birileri bir şey yapsın… Sen ne güne duruyorsun be kardeşim? O biri neden sen olmayasın… Yazı ile havale işlemi gerçekleştirdiğinde, görevini yaptığını mı sanıyorsun? Ben demiştim diye bir şey yok. Ses çıkartacaksın… Aynen bu gün yaptığımız gibi yapacaksın.. Görecekler seni, dinleyecekler ve sen ne istersen o olacak… Çünkü sen halksın. Çünkü senin kaliteli bir kentte yaşam hakkın var. Anayasa'nın 56. Maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevri kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" hükmünü içermektedir. Bu hükümle yaşam hakkının ancak dengeli ve sağlıklı bir çevrede gerçekleşebileceğini belirtmektedir.Bu hakkı kimse elinden almamalı.. Alamaz.. Aldırmayacağız..Atatürk Kent Ormanı bizimdir… Bizim kalacak… Hiç bir güç bizden alamaz… Gerekirse ağaçların yanında nöbet tutarız.. Yine de vermeyiz. Vermeyeceğiz…Vermedik de.. Aldığımız habere göre, İhale EKAP üzerinden iptal edilmiştir. Bu başarı hepimizindir..."