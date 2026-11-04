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Tekirdağ'da organ nakli koordinatörü, bekleyen 35 bin hasta için bağış çağrısı yaptı

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Gülseren Kuru Alkan, organ nakli bekleyen yaklaşık 35 bin hasta için bağış çağrısı yaptı. Alkan, bağış işlemlerinin e-Devlet üzerinden kolayca yapılabildiğini belirterek herkesi bağışa davet etti.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Gülseren Kuru Alkan, hayata tutunmayı bekleyen binlerce hasta için organ bağışı çağrısında bulundu.

Alkan, AA muhabirine, organ bağışının e-Devlet üzerinden kolayca yapılabildiğini, vatandaşların hastaneye gitmeden bağış işlemlerini gerçekleştirebildiğini söyledi.

Organ nakli bekleyen hastaların yalnızca bir sayıdan ibaret olmadığını aktaran Alkan, "Şu anda sistemde organ nakli bekleyen yaklaşık 35 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların arasında çocuklar, gençler ve kadınlar var." dedi.

Alkan, her hastanın arkasında umutla bekleyen bir ailenin olduğunu hatırlattı.

Organ bağışının hayati önem taşıdığını anlatan Alkan, "35 bin kişi' dediğimizde yalnızca bir sayıdan söz etmiyoruz. Her birinin annesi, babası, kardeşi ve sevdikleri var. Bir gün bizim de annemiz, babamız veya kardeşimiz bu sürecin içinde olabilir. Bu nedenle organ bağışının önemini bir kez daha vurgulamak ve herkesi organ bağışında bulunmaya davet etmek istiyorum." diye konuştu.

Alkan, Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında stantlar kurduklarını belirterek, vatandaşları organ bağışının önemi konusunda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Organ bağışı konusunda bilgi alan vatandaşlardan Yavuz Çelik de bağışlanan her organın başka bir insanın hayata tutunmasına vesile olabileceğini ifade ederek vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA
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