Tekirdağ'da Onkoloji Hastaları için Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Başladı

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kanser tedavisi gören hastalar için ücretsiz ulaşım hizmeti başlatarak, onkoloji hastalarının hastaneye gidiş gelişlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Erten ve Aksoy bir süre görüştü.

Aksoy, ziyaretleri için kaymakam Erten'e teşekkür etti.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Hasan Turan, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Soykök ve Turan bir süre görüştü.

Turan, Soykök'ün Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

İl Müftüsü Soykök de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Turan'a "Hz. Peygamber, Cami ve Namaz" kitabını hediye etti.

-Onkoloji hastalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kanser tedavisi gören vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü koordinesinde 4 özel araçla verilecek hizmetten, 11 ilçedeki tüm onkoloji hastaları yararlanabilecek.

Kanser tedavisi gören hastaların tedavi sürecinde hastaneye gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla tahsis edilen onkoloji servis araçları ile nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Bu uygulama ile hassas tedavi süreçlerindeki vatandaşların toplu taşıma kaynaklı risklerden korunması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, en zor zamanlarında vatandaşların yanında olmak, onların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak en büyük görevleri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
