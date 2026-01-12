Haberler

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Diğer okullarda eğitim ise devam edecek.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.

