Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenler, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği ile ilgili bilgilendirici bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Süleymanpaşa Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimler yer aldı.

Toplantı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında, Süleymanpaşa Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ile tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında yapılan toplantıda, okullarda alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Alaettin Türkmen ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy katıldı.

Süleymanpaşa'da spor turnuvaları düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla masa tenisi ve atletizm turnuvaları gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonlarda genç sporcular mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, turnuvalarda yarışan sporcuları tebrik etti.

Tekirdağ'da buğday ekili arazilerde inceleme yapıldı

Tekirdağ'da buğday ekili arazilerde incelemeler sürüyor.

Mehmet Aksoy, beraberindeki personelle kıraç arazilerde bulunan buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bitkilerde kök gelişimi ile pas hastalığına karşı yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aksoy, üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekerek, verimli bir sezon için yeterli ve zamanında yağışların beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Bağımsız Maden İş, açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını açıkladı

110 madenci gözaltına alındı
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Bir bu kalmıştı! Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı