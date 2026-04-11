Tekirdağ'da Öğretmen Buluşması gerçekleşti

Güncelleme:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Öğretmen Buluşması' programında, Eğitimci-Yazar Dr. Şaban Kızıldağ bir sunum yaptı. Programda öğretmenler farklı etkinlikler gerçekleştirdi ve tarihi mekanları gezdi.

Tekirdağ'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, "Öğretmen Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir araya gelen öğretmenlere, Bakan Danışmanı, Eğitimci-Yazar Dr. Şaban Kızıldağ "Mazeret Yok, Çıkış Var" başlıklı sunum yaptı.

Kızıldağ, Türk milletinin kendine has özelliklerini yaşamdan örnekler vererek anlattı.

Akademisyenlerle 57 ülkeyi incelediklerini belirten Kızıldağ, bebeklikten başlayarak eğitimin büyük önem taşıdığını aktardı.

Kızıldağ ayrıca sunumunda Türkiye'deki aile ilişkilerini ele aldı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol tarafından Kızıldağ'a plaket verildi.

Programın ardından öğretmenler oluşturulan 10 atölyede çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Daha sonra öğretmenlere, Namık Kemal Evi, Etnografya Müzesi ve Rakoczi Evi gezdirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
