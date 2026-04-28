Tekirdağ'da öğrencilerden Gazze'deki çocuklara harçlık desteği

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı öğrenciler, harçlıklarını Gazze'deki savaş mağduru çocuklara ulaştırılmak üzere Cansuyu Derneği'ne bağışladı.

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, topladıkları harçlıkları Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi'ye teslim etti.

Bağışlar, derneğin Çorlu'daki Cansuyu İyilik Mağazası'nda kabul edildi.

Vakitçi, bağışta bulunan öğrencilere teşekkür ederek, bu tür dayanışma örneklerinin toplum için önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Vakitçi, "Acı çeken insanlara destek olmak adına harçlıklarını bağışlayan öğrencilerimize, onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplanan nakdi yardımların dernek aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
