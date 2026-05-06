Haberler

Tekirdağ'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı'nda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen genç AR-GE çalıştayı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin çeşitli temalarda görüşlerini paylaştığı bir platform oldu. Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, öğrencilerin ifadelerinin geleceği şekillendirmedeki önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'da Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında öğrenci çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük binasında gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler ile akran ilişkileri kapsamında çeşitli başlıklar ele alındı.

Çalıştayda öğrenciler, "Hayalimdeki Okul", "Eğitimde Kapsayıcılık", "Yeşil Vatan", "Değerler Hayatımızın İçinde" ve "Beni Bekleyen Fırsatlar" temalarında görüş ve önerilerini paylaştı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin fikir ve düşüncelerinin geleceğin inşasında önemli olduğunu belirten Yeniyol, çalıştayların gençlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunduğunu ifade etti.

Oturumlarda belirlenen temalar doğrultusunda değerlendirmeler yapılırken, program sonunda öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti