Tekirdağ'da öğrenciler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı'nda buluştu
Tekirdağ'da düzenlenen genç AR-GE çalıştayı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin çeşitli temalarda görüşlerini paylaştığı bir platform oldu. Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, öğrencilerin ifadelerinin geleceği şekillendirmedeki önemine vurgu yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük binasında gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinlikler ile akran ilişkileri kapsamında çeşitli başlıklar ele alındı.
Çalıştayda öğrenciler, "Hayalimdeki Okul", "Eğitimde Kapsayıcılık", "Yeşil Vatan", "Değerler Hayatımızın İçinde" ve "Beni Bekleyen Fırsatlar" temalarında görüş ve önerilerini paylaştı.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Öğrencilerin fikir ve düşüncelerinin geleceğin inşasında önemli olduğunu belirten Yeniyol, çalıştayların gençlerin kendilerini ifade etmelerine katkı sunduğunu ifade etti.
Oturumlarda belirlenen temalar doğrultusunda değerlendirmeler yapılırken, program sonunda öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verildi.