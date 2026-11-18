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Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şahin ve Binici bir süre görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Binici'ye hediye etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Binici'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA