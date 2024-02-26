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Tekirdağ'da Nitelikli Yağma Suçundan 5 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen işletme sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen işletme sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Operasyon Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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