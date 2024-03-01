Tekirdağ'da Nitelikli Yağma Suçuna Yönelik Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, hile ve tehdit ile vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri, ekonomik zorluk yaşayan ve para talebiyle gelen kişileri yüksek faiz ile senet karşılığı borçlandırdıkları, senetleri ödemede zorluk yaşayanları tehdit ettikleri belirlenen 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 4 tabanca, 56 uyuşturucu hap ve 45 tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.