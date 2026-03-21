Haberler

Tekirdağ'da DEM Parti tarafından Nevruz Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen nevruz kutlamasında, milletvekilleri ve kalabalık bir katılım ile halaylar çekildi. Kutlama, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.

Trakya'daki nevruz kutlaması DEM Parti tarafından Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde düzenlendi. Kutlamalara DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun katıldı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'den de katılım oldu. Konuşmaların ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek kutlama yapıldı. Polis, alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

