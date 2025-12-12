Tekirdağ'da Nazende Türk Müziği Topluluğu konser verdi
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser, şef Salih Demirci yönetiminde çeşitli Türk müziği eserlerinin seslendirildiği bir etkinlik oldu. Vali Recep Soytürk de konsere katılarak sanatçılara teşekkür etti.
Konseri izleyen Vali Recep Soytürk, sanatçılara teşekkür ederek şarkıları keyifle dinlediğini ifade etti.
Ardından Soytürk, şef Demirci'ye çiçek takdim etti.
Konsere, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel