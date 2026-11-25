TEKİRDAĞ'da Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine balık ekmek dağıtıldı.

Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Namık Kemal İlkokulu'nda düzenlenen programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, bakanlığın ülkesel boyutta farkındalık oluşturma adına Dünya Balıkçılık Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Balıkçılık ve tüketiminin geliştirilmesi, artırılması, kişi başına balık tüketiminin daha da bilinçli bir şekilde artırılması adına bu tip etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyorum. Açıkça bakıldığı zaman, kişi başına 7,5 kilo olan balık tüketimi aslında ülkemiz adına düşük bir rakam. Bu AB'de 25 kilo, Dünya ortalamasında 20 kilo olduğu için ülkemizin bu noktada ortalamanın altında kaldığı söylenebilir. Aslında şöyle de bir tarafı da var. Biz ülke olarak yıllık 2,3 milyar dolar ihracat yaptığımız bir sektör balıkçılık sektörü. Ve aynı zamanda balıkçılarımızın da bir geçim kaynağı olması hasebiyle balıkçılığımızın daha da geliştirilmesi ve jeopolitik olarak avantajlı bir ülke olmamızdan dolayı bizim daha da balıkçılığımızı geliştirilmesi gereken önemli bir sektördür" diye konuştu.

Daha sonra ızgaralarda pişirilen balıklar ekmek arasında öğrencilere dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı