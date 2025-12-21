Haberler

Tekirdağ'da "vatan şairi" Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da 'vatan şairi' olarak anılan Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapımcılığını Ertuğrul Sevim'in üstlendiği belgesel, Namık Kemal'in hayatına ve edebiyat dünyasına katkılarına ışık tutuyor.

Tekirdağ'da Türk edebiyatının öncü isimlerinden, "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal için hazırlanan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Ertuğrul Sevim'in üstlendiği, Namık Kemal Evi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesinin destekleriyle hazırlanan belgeselin ilk gösterimi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, belgeselde Namık Kemal'in hayatı, fikir dünyası ve edebiyatta bıraktığı izlerin ele alındığını söyledi.

Belgesele emek verenlere teşekkür eden Karaküçük, çalışmanın Namık Kemal'in daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yapımcı Ertuğrul Sevim de doğduğu şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belgeseli yapay zeka desteğiyle zenginleştirdiklerini aktaran Sevim, bir yılı aşkın süredir belgesel için çalıştıklarını, Namık Kemal'in hayatını ve yaşadığı dönemi ele aldıklarını kaydetti.

Daha sonra katılımcılara belgesel izletildi.

Belgeselin gösterimine, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Namık Kemal Evi Başkanı Sezai Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title