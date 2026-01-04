Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk yüzde 1'in altında

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda doluluk oranının yüzde 1'in altına düştüğünü belirterek, "Susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, ölü hacim olarak adlandırılan yüzde 1'in altına düştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, barajda incelemelerde bulundu, mahalleli ile bir araya geldi. Yüceer, Naip Barajı'nın Süleymanpaşa ilçesinin merkez mahallelerinin bir kısmını, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin içme ve kullanma suyunu temin ettiğini söyledi. Barajın önünde açıklama yapan Candan Yüceer, "1,5 yıl önce doluluk oranı yüzde 22'lerin üzerindeydi ve bugün artık tamamen yüzde 1'in altına inmiş durumda. Son 50-60 yılın en kurak yazını, en kurak kışını geçirdik ve bugün bu aya rağmen Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur varken, maalesef Trakya'mızda, Tekirdağ'ımız bu konuda hiç istediğimiz ne yağışı ne karı alabildi. Dolayısıyla bu susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış. Yaz aylarında yüzer terfi pompamızla ölü hacmini kullanabildik. Sistemin alamadığı suyu sizleri susuz bırakmayalım diye bu şekilde alabildik" diye konuştu.

'DENİZ SUYU ARITMA NOKTASINDA YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

Susuzluğa çözüm aradıklarını söyleyen Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, TESKİ olarak göreve geldiğimiz günden beri kayıp, kaçakla mücadele etmek, hem içme suyu olsun hem şebekelerimizin yenilenmesi olsun aynı zamanda yeri kaynakların yapılması, barajlarımızın, göletlerimizin sayılarının artması noktasında gerçekten yoğun mesai harcıyoruz. Yetmiyor, deniz suyu arıtma noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Candan Yüceer, su tasarrufu konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu yoğun çalışma içerisinde siz değerli hemşehrilerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Hepimizi su tasarrufu başta olmak üzere, su tüketiminde desteğe davet ediyorum. Bu mücadele ancak dayanışmayla birlikte kazanabiliriz" dedi.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -