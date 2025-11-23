Tekirdağ'da Muhtarlar için Eğitim Programı Düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "İlçe Koordinasyon Toplantısı ve Muhtarlar Akademisi" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yerel yönetim anlayışını güçlendirmek ve mahalle muhtarları ile iş birliğini pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen program Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirildi.

Muhtarların görevlerini daha etkin şekilde yürütebilmeleri için eğitim sunumlarının yapıldığı program, muhtarlara eğitim katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Nallar, Çınarlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Çınarlı Mahallesi'nde park yapımı çalışmalarını inceleyen Nallar, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

Nallar, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve vatandaşlara konforlu yaşam alanları sunacaklarını belirtti.

Nallar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal eşlik etti.