Tekirdağ'da Motosikletle Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Motosikletle Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu satışı yapan iki kişi güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin satış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, durdurduğu V.S.'nin üzerinde 3,9 gram bonzai ele geçirdi. V.S., gözaltına alındı. Çalışmayı genişleten polis, güvenlik kamera kayıtlarından F.Y.'nin plakasız motosikletle uyuşturucuyu sattığını belirledi. F.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliyi uyuşturucu satışında yönlendirdiği tespit edilen O.G. de kullandığı çalıntı motosikletle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ile F.Y., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. V.S.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. Bu arada, şüphelilerin motosikletle uyuşturucu sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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