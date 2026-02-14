Haberler

Tekirdağ'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zafer Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet, A.S. yönetimindeki 68 HK 199 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Kim kazanacak? İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Kim kazanacak? İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Hasan Şaş'tan Osimhen için çarpıcı iddia: Alırlar, giderler

Osimhen için olay iddia: G.Saray'ı üst tura geçirirse...
Çaykur Rizespor'dan başkentte muhteşem geri dönüş

Kazandım derken ne olduğunu anlayamadılar