Tekirdağ'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde servisi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Deniz Alaattin Öztürk(22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.40 sıralarında Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi karton fabrikası kavşağında meydana geldi,. Çorlu istikametine ilerleyen Deniz Alaattin Öztürk'ün kullandığı 59 AJN 462 plakalı motosiklet, kavşaktan çıkış yapan S.İ. idaresindeki 59 S 0380 plakalı servis minibüs ile çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Öztürk, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü S.İ.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı